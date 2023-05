Due boss e un maxi giro di cocaina tra Cagliari e il Marghine: 27 arresti

Cocaina, purissima, venduta subito e che ha fruttato, in appena due anni, venticinque milioni di euro. E due bande, una con base a Silanus e l’altra tra Cagliari e Capoterra, che hanno fatto affari d’oro con la povere bianca. In manette 23 persone, più 4 ai domiciliari, per un totale di quarantuno indagati. Ai vertici Giovanni Cossu, rinchiuso nel carcere di Oristano, e il cagliaritano Matteo Congiu. E, stando alle indagini, potrebbe esserci anche un altro “big”. Più altri 14 arrestati nella zona del Nuorese e del Marghine e 15 in quella del sud della Sardegna. Sequestrate cinque auto, una moto e due appartamenti di proprietà degli indagati e provento dell’attività illecita di traffico di stupefacenti. Le misure cautelari e le perquisizioni sono state eseguite a Cagliari, Sassari, Capoterra (CA), Macomer (NU), Silanus (NU), Birori (NU), Bancali (SS), Torralba (SS), Orani (NU), San Basilio (CA), Burgos (SS), Elmas (CA), Selargius (CA). La squadra mobile della questura di Cagliari, con la sezione criminalità diffusa, sotto il coordinamento della direzione distrettuale antimafia di Cagliari, coordinati dal dirigente Fabrizio Mustaro e da Michele Mecca, ha sgominato due presunte organizzazioni criminali che importavano dalla Penisola, e distribuivano in Sardegna, centinaia di chili di cocaina, arrivata dalle piazze della ‘Ndrangheta. La coca è stata trasportata grazie a dei corrieri insospettabili, raggiungendo in qualche caso anche il Sassarese: i corrieri hanno utilizzato auto di grossa cilindrata, con la droga nascosta in vani interni della carrozzeria.

L’indagine, denominata “Primavera fredda”, è iniziata nel mese di aprile del 2020. Nel corso dell’attività investigativa sono stati sequestrati 36 chili di cocaina, documentate cessioni per oltre 216 chili e sono stati arrestati tre corrieri. Gli elementi investigativi raccolti sinora hanno permesso di individuare due distinti gruppi di trafficanti, uno con base a Silanus, composto principalmente da 15 persone e l’altro operante fra Cagliari e Capoterra, composto da 14 persone. Il primo, oltre a rifornire il secondo, ha agito in diversi paesi del Marghine e acquistato la droga dalla Penisola. La cocaina è stata distribuita ad una capillare rete di spaccio che si è sviluppata tra Sassari, Burgos, San Basilio ed Elmas. A Cagliari e Capoterra ha operato l’altra organizzazione, in grado di smistare a sua volta i panetti di cocaina, da un chilo l’uno, ad altri trafficanti che rifornivano una ramificata rete di spaccio nella città metropolitana. Tale organizzazione, oltre a rifornirsi da quella di Silanus, ha acquistato stupefacente anche attraverso un proprio “canale” della Penisola, L’indagine si è rivelata particolarmente complessa perché si è svolta prevalentemente con servizi di pedinamento, osservazione e videosorveglianza in contesti rurali, nelle campagne e ovili dove gli indagati hanno nascosto i panetti di cocaina o dai quali è partita la distribuzione dello stupefacente. Gli indagati, inoltre, hanno comunicato soprattutto attraverso applicazioni di messaggistica istantanea o con telefoni con esclusiva connessione dati ed erano soliti “bonificare” ambienti e auto alla ricerca di microspie. La droga è stata occultata in campagna, nei cespugli, fra gli arbusti o nei muretti a secco e da qui è partita per essere consegnata in luoghi sempre diversi in tutta la Sardegna. I corrieri si muovevano con auto di grossa cilindrata che, quasi maniacalmente, venivano sottoposte a continue manutenzioni per garantirne sempre la massima efficienza e il “pronto impiego”. Le auto erano dotate di nascondigli per la droga, appositamente ricavati nella carrozzeria e azionabili con meccanismi telecomandati.