Nata da zero nel 2024, già S.p.A. in 12 mesi. Ora prepara l’espansione globale e una holding da €500 miliardi entro il 2030.

⸻

Dubai Rent 7.0 S.p.A. non è una semplice società di noleggio.

È un progetto imprenditoriale visionario, una sfida industriale, una startup italiana destinata a diventare una multinazionale a tutti gli effetti.

E non si nasconde: l’obiettivo è chiaro.

Superare Elon Musk.

Fondata in Sardegna nel 2024, in appena 12 mesi ha raggiunto risultati che pochissime startup europee possono vantare:

• Trasformazione in Società per Azioni

• Capitale sociale interamente versato di €50.000

• Struttura operativa e sede legale a Cagliari

• Proiezione 2025: oltre €2 milioni di fatturato e €800.000 di utile netto

• Piano operativo già in corso per l’espansione in tutta Italia e all’estero

⸻

Oltre il noleggio: una holding globale

Il cuore dell’impresa è il noleggio auto di lusso.

Ma il vero progetto è molto più grande.

Dubai Rent 7.0 ha già tracciato la mappa strategica per diventare una holding multisettoriale globale, che comprenderà:

• Noleggio supercar & flotte premium

• Almeno 100.000 utilitarie attive nei prossimi 24 mesi

• Rete nazionale di franchising in ogni regione d’Italia

• Punti vendita diretti a Dubai, Monte Carlo, Beverly Hills, Miami

• Settore immobiliare di lusso (acquisto e rivendita residenze top-tier)

• Pompe bianche e riserve di carburante private

• Aviazione di lusso (jet, elicotteri, aerotaxi)

• Yacht e super yacht

• Acquisizione di capitale in borse internazionali

• Piattaforma per noleggio internazionale auto volanti

• Progetto urbanistico: Dubai Rent City 7.0 – la prima città privata pensata per lusso, business e mobilità del futuro

⸻

Numeri, visione e metodo

Tutto è partito da un piano matematico preciso.

Ogni obiettivo raggiunto, finora, era stato scritto nero su bianco prima ancora dell’apertura dell’azienda.

“Abbiamo previsto €760.000 nel primo anno. Li abbiamo fatti.

Ora puntiamo a €2 milioni con €800.000 di utile nel secondo.

Non è intuito. È struttura.”

L’azienda si è già dotata di una rete manageriale, una struttura organizzativa completa e un sistema di trasparenza interna certificata.

Ogni veicolo è documentato prima e dopo ogni utilizzo, con video ufficiali inviati ai clienti: nessuno in Europa lo fa in modo così sistematico.

⸻

La provocazione che accende il mercato

Dubai Rent 7.0 non è solo un’azienda.

È un piano di conquista, ambizioso, articolato, concreto.

Mentre altri si accontentano di sopravvivere, qui si prepara il sorpasso.

Dal Sud, dalla Sardegna, tutta l’Italia comincia a parlare di loro.

E presto, lo farà il mondo.

Il futuro non arriva per caso.

Qui, lo stanno costruendo.

⸻

Dichiarazione del fondatore

“Non vogliamo solo un posto nel mercato.

Vogliamo riscrivere le regole del gioco.

Non seguiamo i giganti: puntiamo a superarli.”

— Direzione Dubai Rent 7.0 S.p.A.

⸻

Contatti per investimenti, franchising, collaborazioni

📱 Telefono: 345 356 1113