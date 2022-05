Nascondeva 63 kg di droga in casa, 40enne arrestata a Selargius: stroncato un canale di spaccio della movida cagliaritana

Nascondeva in casa 63 kg di droga. Nella serata di ieri, a Selargius, gli agenti del commissariato di Quartu, hanno arrestato in flagranza di reato una disoccupata di 40 anni, di Selargius, che custodiva nella sua abitazione oltre 63 kg di sostanze stupefacenti.

Gli agenti, diretti dal Commissario Capo Michele Venezia, da alcuni giorni tenevano sotto controllo la donna e la sua abitazione, insospettiti da alcuni suoi “strani” movimenti in città.

Nella serata di ieri l’intervento, con la perquisizione dell’abitazione e dei veicoli in suo possesso. Durante il controllo di un furgone parcheggiato davanti alla casa e di proprietà dell’arrestata, sono stati trovati e sequestrati 23 panetti di hashish, 30 sacchi di marijuana e 5 sacchi di resina di cannabis. Nell’abitazione gli agenti hanno trovato tutto il necessario per dividere la droga in dosi e circa 7 mila euro in banconote di piccolo taglio, provento dello spaccio. Lo stupefacente, se immenso sulla piazza illegale, avrebbe fruttato oltre 400 mila euro.

L’operazione conclusa ieri dalla Squadra Investigativa del Commissariato P.S. di Quartu S.E. ha stroncato un canale di spaccio che riforniva la movida del capoluogo e nel lungomare Poetto, specie durante il fine settimana. L’arrestata è stata portata nel carcere di Uta