Spaccio, rapine, estorsioni, occupazione abusiva di case e pestaggi: blitz dei carabinieri nelle case di 14 minorenni a Cagliari e dintorni. Su disposizione dell’autorità giudiziaria minorile, i militari della sezione operativa della compagnia di Cagliari hanno eseguito 14 decreti di perquisizione nei confronti di altrettanti adolescenti, alcuni già noti alle forze dell’ordine, ritenuti coinvolti in episodi di violenza e illegalità avvenuti negli ultimi mesi.

L’indagine, coordinata dalla Procura per i minorenni, è partita da una serie di denunce presentate a partire da settembre 2025 per pestaggi ai danni di coetanei. Dall’analisi dei fascicoli sarebbe emersa la presenza ricorrente degli stessi giovani, facendo ipotizzare agli inquirenti l’esistenza di un gruppo dedito ad azioni di prevaricazione.

Gli accertamenti si sono sviluppati attraverso il monitoraggio dei profili social e delle comunicazioni online dei sospettati, affiancato alle tradizionali attività investigative sul territorio. Oltre alle aggressioni, sarebbero emersi elementi su presunti episodi di spaccio di sostanze stupefacenti e occupazioni abusive di immobili.

Alla fase operativa hanno partecipato cinque compagnie del comando provinciale di Cagliari, con il supporto dell’11° nucleo elicotteri di Elmas. Le perquisizioni, spiegano gli investigatori, serviranno a definire il quadro indiziario e le eventuali responsabilità individuali.

Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e vale la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva. L’intervento rientra nell’attività di contrasto alla criminalità minorile condotta dalla Procura e dall’Arma sul territorio.