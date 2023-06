Droga dalla Spagna destinazione Cagliari via posta, era pronta per le piazze dello spaccio

I militari della Guardia di Finanza di Cagliari, nell’ambito delle ordinarie attività di controllo sulle merci in arrivo nel territorio della provincia, hanno intercettato una spedizione postale che occultava un’ingente partita di droga, pari a 5 chili di hashish, proveniente dalla Spagna e probabilmente diretta a un trafficante locale in quel momento ancora sconosciuto. Le successive operazioni di indagine condotte dalle unità specializzate antidroga hanno consentito di ricostruire l’intera operazione illecita, arrivando a identificare e trarre in arresto il presunto responsabile dell’importazione della droga nel momento in cui lo stesso stava tentando di entrare in possesso della merce attesa. L’arrestato, un cittadino italiano residente a Cagliari con svariati precedenti penali, è stato portato in carcere a Uta, dove resterà in attesa dell’udienza di convalida davanti al Giudice del Tribunale del capoluogo.

La droga sequestrata, che si ritiene destinata alle piazze di spaccio dell’hinterland cagliaritano, era suddivisa in panetti riportanti vari marchi distintivi, compresi quelli di note griffe della moda; la stessa, qualora immessa sul mercato, avrebbe generato ricavi illeciti per oltre 25.000 euro. L’operazione in rassegna, che si aggiunge ad altre recentemente concluse, testimonia ancora una volta il costante e fattivo impegno della Guardia di Finanza nel contrasto alle organizzazioni criminali che, da sempre, identificano nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti uno dei canali più proficui e celeri di accumulazione illecita di capitali.