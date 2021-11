Drammatico incidente a Castiadas, muoiono un dj di Villaputzu e una giovane mamma di Villasimius

Alessio Massessi, trentotto anni, deejay e imprenditore di Villaputzu, e Ambra Utzeri, di sei anni più giovane, madre di tre figli, di Villasimius. Sono loro le vittime del terribile incidente avvenuto a Castidas, sulla strada Provinciale 18, in località San Pietro: l’uomo era al volante di un camion, la donna di un’utilitaria. L’impatto è stato tremendo e non c’è stato nulla da fare. Massessi era al volante del suo furgone, un Mercedes, mentre la Utzeri teneva stretto quello della sua Fiat Punto: lo scontro è stato tremendo, i due sono rimasti incastrati nelle lamiere ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco. Ferito, ma non in pericolo di vita, il guidatore di una terza auto, costretto a sbandare per non andare a sbattere contro l’automobile e il furgone. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

Alessandro Massessi era molto conosciuto: deejay e titolare di un locale a Costa Rei, lascia i genitori e due fratelli. Ambra Utzeri lascia invece tre bimbi, il più piccolo di appena due anni e il più grande di otto. Choc sia a Villaputzu e Villasimius, paesi dove vivevano il 38enne e la trentaduenne.