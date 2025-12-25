Morire improvvisamente a 15 anni durante una partita di calcetto. È ciò che è accaduto a Paul Nana Ampong su un campetto di Pordenone. Il giovanissimo si trovava in compagnia di amici quando si è sentito male. Paul, originario del Senegal, è stato subito soccorso e trasportato all’ospedale Santa Maria degli Angeli, ma è morto poco dopo.

Da accertare, al momento, le cause precise del decesso del 15enne.

Sconvolto il Team Asd Torre, dove militava da tempo Paul: “Asd Torre Calcio è sconvolta per la tragica scomparsa di Paul Ampong. Siamo vicini in questo momento alla famiglia e ai suoi cari per questa prematura perdita”.