Dramma della solitudine a Cagliari, anziano trovato morto in casa

Da giorni non dava sue notizie e i suoi vicini, allarmati anche da una forte puzza, hanno deciso di chiamare il 115. I Vigili del fuoco hanno sfondato la porta della casa di un 69enne, trovandolo senza vita. Un dramma della solitudine, quello avvenuto in via Santa Restituita a Cagliari. L’anziano viveva solo ed è morto, per cause naturali, da almeno una settimana. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della squadra volante della polizia. Dopo aver svolto tutti gli accertamenti medici del caso, il corpo dell’uomo è stato restituito ai suoi parenti.