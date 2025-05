Dramma ad Arzachena. Un uomo di 71 anni è stato ritrovato senza vita in casa sua. La tragica scoperta questo pomeriggio attorno alle 17, dopo che i vicini- non avendolo visto per alcuni giorni- hanno dato l’allarme.

Sul posto, oltre gli operatori del 118, i vigili del fuoco di Arzachena che hanno provveduto ad aprire la porta di casa. Sembra che l’uomo vivesse solo e che la morte possa essere attribuibile ad un malore fatale.