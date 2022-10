Dramma a Pirri in via Riva Villasanta. Un tassista di 70 anni è morto mentre stava effettuando una corsa, fatale un infarto improvviso. A bordo dell’auto c’erano due clienti che hanno subito dato l’allarme. È successo in via Riva Villasanta, sul posto è arrivata la polizia Scientifica e il 118: ogni tentativo di rianimare l’uomo è stato inutile.