Dramma in Ogliastra, a Lotzorai. La squadra dei Vigili del Fuoco di Tortolì, allertata dai Carabinieri della stazione locale, è intervenuta nella vicina cittadina costiera per il soccorso di una persona. All’interno di un’abitazione, però, hanno trovato il corpo di un uomo di 70 anni, ormai senza vita. Secondo un primo accertamento, le cause del decesso dell’anziano, che viveva da solo, potrebbero essere di origine naturale.

(notizia in aggiornamento)