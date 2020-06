Dramma a Cagliari, uomo trovato morto in via Trincea dei Razzi

Dramma in serata a Cagliari, in un’abitazione di via Trincea dei Razzi, dove è stato trovato il corpo senza vita di un uomo di circa cinquant’anni. A dare l’allarme sono stati, verso le venti, i familiari, chiamando le Forze dell’ordine: sul posto è intervenuta la polizia e anche un’ambulanza del 118. I soccorritori, una volta entrati nell’appartamento, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Stando ai riscontri eseguiti da chi è intervenuto, la morte è risultata essere legata a cause naturali, forse ad un infarto.