DR7: nasce la prima piattaforma al mondo dedicata al lusso integrato.



Da oggi sono ufficialmente aperte le candidature per entrare nella Piattaforma DR7, la prima al mondo capace di riunire in un unico ecosistema integrato supercar, yacht, jet ed elicotteri, ville, B&B, SPA ed esperienze esclusive.

Un progetto unico, senza precedenti, che segna un punto di svolta globale.

E per i primi 100 selezionati, l’accesso è completamente gratuito.

La visione del Fondatore

Valerio Saia (Director & Founder, DR7 S.p.A.):

«La Piattaforma DR7 nasce per colmare un vuoto che nessuno, fino ad oggi, ha saputo affrontare: offrire al mondo un unico riferimento per il lusso. Non è un semplice marketplace, ma una struttura viva, che integra mobilità, ospitalità ed esperienze con processi veloci, trasparenti e sicuri. È la prima piattaforma al mondo che racchiude tutto questo in un solo luogo.»

A chi si rivolge

La Piattaforma DR7 si apre sia alle aziende del settore del lusso – noleggi, charter, property manager, SPA ed experience provider – sia ai privati con asset esclusivi, come ville, yacht, jet o supercar.

Ogni inserimento è sottoposto a verifica e standard qualitativi DR7, così da garantire al cliente finale un livello superiore di affidabilità e valore.

Differenze con i colossi

Il mercato è abituato a grandi realtà come Booking, Airbnb o Uber. Ma questi colossi nascono generalisti: lavorano sui volumi, non sul lusso.

La Piattaforma DR7, invece, cambia le regole:

• Commissione fissa al 5% (contro percentuali che arrivano al 25%).

• Accredito in 48 ore (non settimane di attesa).

• Tecnologia esclusiva 3D Scan immersivo, che consente al cliente di entrare virtualmente nella villa, nello yacht o nell’auto, come se fosse lì.

• Verifica e certificazione di ogni asset, con contratti pro, tutele antifrode e supporto legale.

I colossi vendono volume.

DR7 crea valore, protezione e reputazione.

Call to Action

👉 Candidati oggi stesso: entra nella Piattaforma DR7, la prima piattaforma al mondo a unire ogni dimensione del lusso in un unico ecosistema, e diventa uno dei primi 100 pionieri di una rivoluzione senza precedenti.

«Con DR7 nasce qualcosa che non esisteva: un unico punto di riferimento globale, autorevole e sicuro, per tutto ciò che significa lusso.»

— Valerio Saia, Director & Founder, DR7 S.p.A.