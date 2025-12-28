“Si butta via tutta questa maestosità e ben aspettata acqua, dopo che abbiamo passato un’estate con acqua razionata e, fino a fine novembre, le nostre campagne erano a secco”. I residenti di Torpè assistono impotenti al bene primario rilasciato con dispiacere e disappunto dopo che, per mesi, hanno sperato nella pioggia.

In poche settimane l’emergenza idrica è cessata: le abbondanti precipitazioni hanno riempito l’invaso permettendo, così, ai cittadini di avere nuovamente l’acqua, tutti i giorni. I mesi estivi sono stati segnati da pesanti restrizioni a causa del livello della diga che scendeva sempre più: ora, sembra quasi una beffa, dunque, osservare il bacino aperto perché pieno sino al limite consentito.

Tante le immagini sui social che in queste ore sono diffuse dai residenti del territorio che, con disappunto, commentano la decisione di gettar via il prezioso bene.