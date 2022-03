Dopo i pastori anche gli agricoltori si uniscono alla protesta degli autotrasportatori: lunga colonna di trattori sulla 131

Gli agricoltori si uniscono alla protesta degli autotrasportatori: lunga colonna di trattori sulla 131, sono partiti da Villasanta, dove si uniranno ai camionisti già presenti in strada. Non solo: occuperanno l’aula consiliare di Samassi.

Si prospetta un’altra giornata di protesta contro l’aumento del gasolio: dopo i pastori, anche il comparto agricolo si è unito agli autotrasportatori. “Siamo in coda con i trattori – spiega un imprenditore samassese – la nostra produzione è nei campi, per noi è un doppio danno”. Carciofi e ortaggi non partono per il continente, come previsto, con il blocco degli autotrasportatori, la produzione è ferma.