Sin dalle primissime ore del mattino decine di autoveicoli d’Epoca hanno raggiunto l’abitato di Donori e si sono schierati nelle aree dedicate.

Tantissimi gli esemplari presentati per l’occasione dai Club partecipanti all’ evento e da singoli appassionati che sono intervenuti spontaneamente alla manifestazione.

In evidenza le autovetture esposte dal “Gruppo Old Cars Friends”, dall’ Associazione AMAME di Monserrato, dal Fiat 500 Club Italia Coordinamento di Cagliari , Fiat 500 Club Italia Coordinamento di San Gavino e dal Lion Cars Musei-Domusnovas.

Sono stati numerosi i residenti e non solo, che si sono recati nella centralissima Piazza per ammirare autovetture di assoluto interesse storico-collezionistico in un atmosfera di grande allegria e spensieratezza che ha caratterizzato l’intera mattinata.

Presenti persone di tutte le età, a partire da chi ha avuto il piacere di vivere negli anni in cui le autovetture esposte percorrevano le strade quotidianamente per proseguire poi con chi non ha avuto la possibilita’ di vedere circolare gran parte degli autoveicoli esposti e che ha colto l’occasione per ammirare da vicino degli esemplari che hanno fatto la storia dell’automobilismo nazionale ed internazionale.

Nella tarda mattinata gli autoveicoli hanno lasciato la Piazza Caduti ed hanno formato un corteo che ha attraversato il Centro storico, tra l’entusiasmo dei residenti e dei numerosi vistatori che hanno raggiunto l’abitato per l’occasione.

A seguire, gli Equipaggi hanno ragiunto il “Parco Sa Defenza” dove è stato organizzato il pranzo per i partecipanti ed i visitatori: il tutto in un piacevole clima di convivialità e di sano divertimento.

L’intrattenimento musicale di “Valentino Live Karaoke ” ha animato il pomeriggio per gli Equipaggi che successivamente hanno raggiunto liberamente i propri luoghi di residenza.

Notevole è stato l’impegno del “Comitato Festeggiamenti per San Giorgio Vescovo” e di tutti coloro che hanno consentito lo svolgimento della Manifestazione.

Grande la soddisfazione espressa dal Presidente del Comitato, Massimo Meloni, che ha ringraziato tutti i proprietari degli autoveicoli storici ed i Club interventuti all’Evento.

Una giornata all’insegna della passione per il Motorismo Storico, della valorizzazione delle Bellezze del territorio uniti allo scopo benefico realizzato con la raccolta fondi per i festeggiamenti del Santo Patrono che si terranno tra il 3 ed il 4 Maggio.

Nel Video è possibile osservare le spettacolari immagini realizzate con il Drone da Giulio Vinci, le bellissime riprese effettuate da Enzo Marra e la fotografia di Serafino Pilloni.