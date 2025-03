Una donna di 56 anni è stata ritrovata senza vita questa mattina nella sua villetta di Chignolo Po, in provincia di Pavia. A dare l’allarme è stata la figlia della donna, che non riusciva a mettersi in contatto con lei. Dai primi rilievi, sul corpo della 56enne ci sarebbero evidenti segni di strangolamento ed era riversa a terra nel corridoio. Le forze dell’ordine si sono subito messe sulle tracce del compagno della vittima, rintracciato qualche ora d’oro a Pandino, in provincia di Cremona. Al momento l’uomo è sotto interrogatorio.