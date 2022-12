Donna aggredita a Cagliari, in carcere per tentata violenza sessuale un 33enne africano

È stato arrestato e già rinchiuso a Uta, su disposizione del pm di turno, il senegalese di 33 anni che, verso le 4 di notte del ventisette dicembre, ha aggredito una donna tra via Maddalena e via Roma a Cagliari, cercando di strapparle la gonna prima di essere bloccato da una guardia giurata di passaggio e dai carabinieri, che sono riusciti ad ammanettarlo a fatica. Sono queste le novità emerse nelle ultime ore, dopo l’anticipazione di Casteddu Online. L’uomo si trova già dietro le sbarre con tutta una serie di accuse, la più pesante è quella di tentata violenza sessuale. Il 33enne aveva anche una pietra, un martello e un paio di forbici nelle tasche, ed aveva bloccato la vittima, iniziando a molestarla, stando a quanto trapela dopo aver cercato di derubarla della borsetta. Le urla della vittima avevano attirato l’attenzione di una guardia giurata che era subito scesa dall’auto di servizio della Italpol e, in stretto contatto con i carabinieri, aveva seguito il violento sino a via Angioy, dove poi era stato bloccato dai militari.

La donna, sotto choc, sta bene e non ha, fortunatamente, riportato ferite. Solo tanta paura e, ovviamente, terrore per l’aggressione subìta.