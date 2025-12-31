Domusnovas, recuperato il cibo donato dalla Caritas e gettato in campagna: i pacchi aperti saranno utilizzati per gli animali, quelli chiusi, soprattutto scatole di legumi, passata, “sono in ottime mani”.

È la sindaca Isangela Mascia che comunica gli aggiornamenti in merito alla triste vicenda accaduta ieri. Decine di chili di cibo a lunga scadenza buttati da chi li ha ricevuti dalle mani dei volontari Caritas. Pacchi alimentari con cibi non graditi, evidentemente, uno schiaffo morale a chi si prodiga per gli altri e a chi reale necessità anche di un piatto di pasta al sugo da mangiare.

“Continuiamo a pensare alla gravità del gesto fatto, e non ce ne facciamo una ragione, ma ciò non deve assolutamente farci pensare di smettere di donare” spiega la sindaca.

“Per fortuna, non tutti si comportano così, anzi, praticamente nessuno lo fa, sono mosche bianche povere di civiltà e di rispetto.

Questo episodio, al contrario, deve spingerci a continuare a donare viveri per chi si rivolge al Banco Alimentare o alla Caritas, perché se il nostro gesto serve ad aiutare anche una sola persona, non è mai un gesto sprecato.

Grazie ancora ai donatori e ai volontari: che sia un anno ricco di belle soddisfazioni per ognuno di voi che vi occupate quotidianamente della comunità”.