Domusnovas, le meraviglie nascoste sbarcano nella rivista turistica nazionale

Le grotte di San Giovanni al centro dell’attenzione, una “promozione anche verso i nuovi segmenti del turismo e di allungamento della stagione” spiega “Consorzio Natura Viva Sardegna”. Dopo le immagini mozzafiato che accolgono i viaggiatori all’aeroporto di Cagliari – Elmas, ecco una nuova importante iniziativa per incentivare la conoscenza di uno dei siti più suggestivi di tutta l’Isola. La Sardegna non è solo mare e passeggiate lungo le coste che regalano scenari mozzafiato bensì un tesoro a 360°: oltre la vegetazione, infatti, la terra spalanca le sue porte e mostra un labirinto di rocce e insediamenti databili sino a 530 milioni di anni fa. Un panorama da ammirare anche con il naso all’insù, invidiato e, da qualche anno, valorizzato più che mai. Grazie, infatti, all’intenso lavoro messo in atto dal Comune guidato dalla sindaca Isangela Mascia e da tutti gli enti che ruotano intorno alla grotta e che si prendono cura del monumento naturale, il sito di San Giovanni è diventato uno dei maggiori richiami per turisti e visitatori in cerca di emozioni, quelle forti, create dalla magia inimitabile del creato. Migliaia, infatti, sono ogni anno le persone che si addentrano per 850 metri percorribili a piedi, accompagnati da scenari unici, modellati dal gocciolio dell’acqua che accarezza le stalattiti. Un bene di tutti e per tutti che merita la giusta attenzione ed è così che “grazie anche alla partecipazione della Regione Autonoma della Sardegna siamo riusciti a portare la Grotta di San Giovanni sulla più importante testata di turismo a livello nazionale”.

Ci sarà un ritorno in termini di un turismo prolungato, “lavoriamo ogni giorno con passione e dedizione per rendere onore al nostro magnifico territorio”. A fine aprile la grotta ha fatto la sua comparsa nel più importante scalo sardo, “grande orgoglio per Domusnovas: grazie al costante impegno e alla dedizione del Consorzio Natura Viva Sardegna la nostra Grotta di San Giovanni è presente da oggi al Terminal Arrivi dell’Aeroporto di Cagliari Elmas” aveva espresso Mascia.

“Tutti i turisti in arrivo avranno la possibilità di ammirare 3 fantastiche foto del nostro monumento naturale, e troveranno le indicazioni per visitarla. Grotta di San Giovanni. Semplicemente unica”.