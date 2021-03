Domusnovas è Covid free, zero contagi “dopo tanti sacrifici: grazie a tutti i cittadini”

Domusnovas è Covid free, il sindaco Massimiliano Ventura: “Un risultato importante conseguito dopo tanti sacrifici e momenti difficili per tutti”.

Una bella notizia per il centro del Sulcis Iglesiente, “oggi mi sento di ringraziare tutta la popolazione per il grande senso di responsabilità dimostrato in questi lunghi mesi, dopo tanti mesi Domusnovas torna a zero contagi.

Dobbiamo continuare – spiega il primo cittadino – a rispettare le regole e continuare come fatto fino ad oggi a tenere la mascherina, sanificare le mani, evitare situazioni di rischio.

Mercoledì causa somministrazione vaccino dei volontari della Protezione Civile non verranno consegnate le mascherine, verranno consegnate regolarmente da venerdì”.