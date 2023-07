Domus de Maria, torna l’allarme Ufo: “Un oggetto luminoso grande come Giove, poi è scomparso”. L’sos e il racconto di Aldo Fadda: “Buongiorno vi invio questa foto scattata sabato 29 luglio alle ore 21.43 a Domus de Maria, eravamo fuori in giardino e io stavo finendo di innaffiare le piante. mia moglie era sull’amaca.

Ho visto questo oggetto appariva della grandezza di Giove, ma poi ho notato che che si spostava lentamente da ovest verso est, ma con orientamento Nord.

Ma in quella zona del cielo non ci sono pianeti, compaiono verso sud.

L’ho fatto vedere a mia moglie che mia ha detto di scattare una foto.

Ho preso il cellulare ho scattato una foto,

il tempo di controllare lo scatto nel riquadro in basso del cellulare, ho puntato nuovamente l’iPhone verso l’oggetto ma non c’era più, scomparso in un secondo”. Nei giorni scorsi altri avvistamenti erano stati segnalati dalla pagina Fb Ufosardegna_news.