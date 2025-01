Nelle ore che precedono l’estremo saluto a Francesca Deidda, colpisce il gesto dei familiari dell’omicida, Igor Sollai. I genitori e il fratello del 43enne hanno voluto ricordare Francesca e omaggiarla con una corona di fiori con su scritto semplicemente i loro nomi, Ignazio, Marinella e Daniel. Il feretro della 42enne, uccisa lo scorso 10 maggio nella sua casa di San Sperate, si trova nella camera mortuaria dell’ospedale Brotzu di Cagliari ed è li che la famiglia Sollai ha voluto renderle omaggio. Le esequie si svolgeranno invece domani a Elmas, residenza del fratello Andrea, dove è stato dichiarato il lutto cittadino. Sollai, reo confesso dallo scorso novembre, attende nel carcere di Uta l’udienza per il giudizio immediato che si terrà il prossimo 26 febbraio. Intanto , due comunità, San Sperate ed Elmas, e tutta la Sardegna si uniscono in un unico abbraccio alla famiglia Deidda in attesa del giorno più difficile, quello dell’ultimo addio alla loro Francesca.