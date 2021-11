Dolcissimo e affettuoso, Amon cerca una bella famiglia

“AMON arriva da una terribile situazione che accogliemmo tre anni fa con altre amiche volontarie nella periferia di Assemini.

Un casolare abbandonato in cui spesso vengono trovate cucciolate perché abbandonate. Il posto era pieno di piattini tutto sporco, pieno di feci e zecche. Così trovammo AMON e i suoi altri 12 fratellini, 2 li trovammo purtroppo morti, 9 andarono in adozione 2 rimasero senza famiglia. AMON merita una bella famiglia, ha 3 ANNI, VACCINATO, CASTRATO E CHIPPATO.

Attualmente si trova in pensione dai nostri amici di Quelli che il cane ASD La famiglia di “Quelli che…il cane ASD” (per i tesserati) che si stanno prendendo cura di lui. Grazie a tutte le sue mamme e papà a distanza che ci hanno dato questa opportunità di dargli una maggiore visibilità.

Per informazioni Barbara 3471556178 (mandare prima un messaggio su whatsapp).”