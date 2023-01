L’aereo, pare per una avaria, è ancora fermo: inizialmente i disagi erano contenuti ma, con il trascorrere delle ore, il ritardo è aumentato sino a raggiungere il traguardo di 12 ore. E non è ancora finita: per i numerosi viaggiatori che attendono la partenza non si ha la certezza che l’orario possa essere ancora posticipato.

L’immagine del tabellone giunge direttamente dall’aeroporto “Mario Mameli” di Elmas e inquadra, ben evidenziato in rosso, l’orario, forse, previsto per la partenza.