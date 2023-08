Distrugge il muretto con l’auto e vola sulle auto parcheggiate, paura a Baja Sardinia

I vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti alle 5.50 per un incidente stradale in località Baja Sardinia. Una vettura, per cause da accertare, è uscita fuoristrada distruggendo i muretti di delimitazione e finendo sopra due macchine posteggiate nella strada sottostante. Danneggiati altri veicoli a causa del crollo dei detriti dai muretti di delimitazione. L’intervento di rimozione e messa in sicurezza della strada è durato fino alle 10 del mattino. Illeso il conducente. Sul posto presenti anche i carabinieri.