Distributore d’acqua manomesso a Poggio dei Pini, denunciate due persone.

Oggi a Capoterra i carabinieri hanno denunciato per furto aggravato un 50enne e un 56enne del luogo, entrambi disoccupati e con precedenti denunce. Il 18 marzo scorso i due si sono resi protagonisti della manomissione del distributore di acqua potabile della ditta “Componenti Edili Srl”, situato in località Poggio dei Pini nella Piazzetta Alessandro Ricchi. I due si sono impossessati di circa 28 euro in monete, contenuti nella cassa interna dell’erogatore. Il grosso del danno è stato però causato dall’effrazione, in quanto per la riparazione ci sono voluti quasi 400 euro. I militari dell’Arma sono giunti all’identificazione dei due mediante la visione delle immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza comunale e dall’individuazione di una targa. Avranno un processo a Cagliari.