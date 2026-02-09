Il personale della Stazione forestale di Berchidda ha ritrovato e soccorso due donne che si erano smarrite durante un’escursione verso la cascata sul Rio Alinedu.

Nella giornata del 6 febbraio, è pervenuta alla Sala Operativa del Corpo Forestale di Tempio Pausania, dal numero di emergenza 1515, una segnalazione circa due escursioniste che si erano perse in località Terra Mala, nelle campagne di Berchidda. Le due donne stavano effettuando un trekking verso la cascata Su Pisciale, sul Rio Alinedu, particolarmente maestosa in questo periodo di piogge.

Allertate la pattuglia della Stazione forestale di Berchidda e la Sala operativa dei Vigili del fuoco di Sassari, sono iniziate le ricerche e, alle 19:20, le disperse sono state tratte in salvo, indenni, dalla pattuglia Forestale di Berchidda che aveva svolto le ricerche con la collaborazione di un cittadino possessore di terreni nella zona e anch’egli buon conoscitore dei luoghi.

Fortunatamente la ricerca ha avuto buon esito prima che il buio e le temperature rendessero le attività di soccorso più critiche. Le donne, risultate in buone condizioni, sono state quindi accompagnate alla loro auto e hanno potuto far rientro a casa.