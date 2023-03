Disegni osceni e giochi distrutti, ecco come si presenta il parco Sertinu a Macomer

La segnalazione giunge direttamente dai cittadini che vorrebbero portare i propri piccoli a divertirsi tranquilli in un’area che dovrebbe essere sicura e incontaminata. Ma così, proprio, non sembrerebbe essere: simboli fallici sono raffigurati sotto lo scivolo, giochi divelti ai quali rimangono solo molle pericolose e pungenti. E ancora: involucri e preservativi usati e gettati in terra. Insomma, uno “schifo” totale alla portata dei più piccoli e mamme “disperate” che, anziché rilassarsi e giocare con i propri bambini devono correre da una parte all’altra per evitare che i piccoli possano farsi male o prendere per giocattolo lo scarto dei momenti di passione irrefrenabile.

Una situazione che doverosamente dovrà essere presa in carico dalle istituzioni locali: questa è in sintesi la richiesta che viene fatta dai frequentatori abituali e civili del parco. E più rispetto, soprattutto, da parte di chi scambia l’area per un “locale” a luci rosse.