Discoteche chiuse, Salvini durissimo: “Governo duro con gli italiani e morbido con i migranti”

Discoteche chiuse, duro attacco del leader della Lega Matteo Salvini: “Assurdo prendersela con i ragazzi”. In un video diffuso pochi minuti fa, Salvini attacca duramente il governo Conte per la stretta sulle disocteche: “Incredibile, il governo cambia un’altra volta idea e torna a CHIUDERE negozi e locali, mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro, mentre il virus viene importato dall’estero.

Un governo duro con gli italiani e morbido con i clandestini. Non se ne può più”, le parole di Salvini.