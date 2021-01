Dipendente comunale aggredito a Serramanna: “Episodio grave e da condannare”

Serramanna – Dipendente comunale aggredito da un cittadino: massima solidarietà sia da parte dell’amministrazione che dai consiglieri di minoranza.

Il fatto è avvenuto ieri mattina presso gli uffici situati in via Serra: un uomo, recatosi presso il servizio anagrafe per richiedere il duplicato dei documenti, in seguito a un diverbio, avrebbe aggredito il funzionario sia verbalmente che fisicamente.

“Un episodio grave, da condannare fermamente in quanto il ricorso alla violenza, sia fisica che verbale, non può essere tollerato in una società che voglia definirsi civile” si legge nella pagina istituzionale del comune di Serramanna.

“Manifestiamo la massima solidarietà e vicinanza al dipendente aggredito, con l’augurio di una pronta e completa guarigione”.