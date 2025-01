Una dimenticanza che poteva costare davvero cara all’hotel San Cassian a Venezia e ai suoi ospiti. Una coppia di turisti spagnoli ha lasciato la candela accesa in bagno per poi a festeggiare la notte di San Silvestro. Una svista che ha provocato il divampare di un incendio che ha completamente distrutto la camera e ha raggiunto anche l’esterno, costringendo all’evacuazione della struttura. Il portiere ha dato subito l’allarme accorgendosi del fumo permettendo un intervento tempestivo dei vigili del fuoco. Due le camere danneggiate e, fortunamente, nessun ferito. “Da noi vige il divieto di tenere candele e di accenderle. Da quanto abbiamo appurato, per ora, una cliente spagnola che si trovava in albergo con la famiglia, ha lasciato una candela accesa nel bagno, probabilmente l’ha spenta male” ha spiegato la direttrice a la Nuova Venezia: “Per fortuna il portiere di notte, che ringrazio moltissimo per la bravura e la prontezza si è accorto subito di cosa stava accadendo, è intervenuto e ha chiamato immediatamente i vigili del fuoco”.