Giunto alla sua tredicesima edizione, il progetto promosso dai Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi – BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA – torna sull’isola con un obiettivo chiaro: diffondere la cultura del riciclo e della sostenibilità attraverso appuntamenti educativi dinamici e divertenti.

Nel corso di questa settimana, il tour farà tappa all’I.T.C.G. “E. Mattei” di Decimomannu, per poi proseguire a Cagliari al Liceo Scientifico “A. Pacinotti”, all’I.I.S. “A. Meucci – E. Mattei”, al Liceo Classico/Scientifico “Euclide” e all’I.I.S. “Pertini”.

Il percorso regionale culminerà a fine gennaio con la Finale del Green Game Sardegna, in programma a Cagliari, dove verrà proclamata la classe vincitrice del progetto a livello regionale. L’evento culminerà con la proclamazione delle scuole che voleranno a Roma per rappresentare la Sardegna nella Finale Nazionale del Green Game 2026, dove si confronteranno con le migliori classi italiane in un’appassionante sfida all’insegna della sostenibilità.

Gli incontri, condotti dai formatori Alvin Crescini e Stefano Leva, uniscono divertimento e riflessione, trasformando la sostenibilità in un argomento vicino ai ragazzi. “È stato un momento diverso dal solito: abbiamo imparato, riso e soprattutto capito quanto possiamo fare la differenza” – ha commentato una studentessa coinvolta la scorsa settimana in uno degli appuntamenti nelle Scuole di Nuoro.

Anche i docenti hanno accolto con entusiasmo il progetto, riconoscendolo come un prezioso strumento di educazione alla cittadinanza attiva e all’educazione ambientale, in perfetta sintonia con i programmi scolastici. La formula del gioco rende il percorso educativo più coinvolgente e permette ai ragazzi di apprendere in modo più efficace.

Green Game è un progetto patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Maggiori informazioni su greengame.it oppure sui canali social ufficiali di Facebook e Instagram.