Diciotto chili di droga tra auto e casa a Selargius, un 21enne e un 47enne pregiudicato rinchiusi a Uta

Diciotto chili di droga e 17mila euro in contanti, oltre al materiale per preparare hascisc e marijuana. È quanto hanno ritrovato i carabinieri di Selargius insieme ai colleghi della compagnia di Quartu Sant’Elena. Nei guai due selargini, un ventunenne incensurato e un 47enne pregiudicato: la droga è stata recuperata in parte nell’auto e in parte nella casa di uno degli arrestati. Il pm Daniele Caria ha disposto per entrambi l’arresto, e si trovano già rinchiusi nel carcere di Uta.

I carabinieri vanno avanti con le indagini, per scoprire a chi fosse eventualmente destinata la droga.