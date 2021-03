Diciannove positivi, Burcei in lockdown: due settimane di zona rossa anche per colpa delle varianti

E dieci. Anche Burcei finisce in zona rossa. Lockdown per due settimane nel Comune del Sud Sardegna, a comunicarlo è il sindaco Simone Monni: “È pervenuta nota dell’Ats Sardegna con la quale comunica che dall’analisi dei dati dei casi confermati e residenti nel nostro Comune, ha rilevato un aumento della diffusione dell’infezione da Sars-Cov2 nella popolazione pari a 19 nuovi casi negli ultimi 14 giorni. Quindi è stato comunicato che il tasso dei casi positivi calcolato negli ultimi 7 giorni è ben superiore al valore previsto per legge di 250 casi positivi ogni 100 mila abitanti criterio per l’individuazione delle zone rosse, inoltre, è stato evidenziato che in buona parte dei casi esaminati vi è la condizione tipica di presenza di variante del virus”. Impossibile, quindi, non prendere provvedimenti: “L’Ats rileva che secondo le indicazioni tecnico scientifiche la situazione epidemiologica presenta le condizioni di un rapido peggioramento con la probabilità di un ulteriore incremento della diffusione del virus. Pertanto, come è stato indicato dall’Ats Sardegna, ai fini di precauzione e prevenzione a tutela della salute pubblica si ritiene necessaria l’adozione dell’ordinanza conseguente per l’istituzione della zona rossa nel territorio di Burcei per 14 giorni a partire dalle 22 del 29 marzo 2021 fino alle ventidue del 12/04/2021 con la limitazione degli spostamenti delle persone, salvo le deroghe previste e la sospensione di alcune attività non essenziali per evitare l’ulteriore diffusione del contagio nel territorio comunale”.

Il primo cittadino è pronto a firmare “l’ordinanza sindacale con tutti gli aggiornamenti utili a chiarire quali spostamenti risultano vietati e quali deroghe sono previste, oltre alle indicazioni delle attività sospese e di quelle consentite. Vi raccomando la massima prudenza e il rigoroso rispetto di tutte le prescrizione in vigore per contenimento della diffusione dell’epidemia”.