Nelle prime ore della mattinata, i Carabinieri della Stazione di Siurgus Donigala, con il supporto dell’Aliquota Radiomobile del NORM di Dolianova, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 40 anni, residente nel comune e già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali per scontare l’ultima parte di una pena derivante da un precedente procedimento penale.

Il provvedimento è stato emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Cagliari a seguito della violazione accertata il 17 marzo scorso, quando, durante una perquisizione domiciliare di iniziativa svolta ai sensi dell’art. 41 TULPS, i militari rinvennero presso l’abitazione dell’indagato quattro cartucce calibro 9×21 detenute senza alcun titolo autorizzativo. L’uomo, già deferito in stato di libertà per detenzione abusiva di munizionamento, ha visto così aggravarsi la propria posizione, con la revoca del beneficio dell’affidamento in prova e l’immediata applicazione della custodia in carcere.

Il meticoloso lavoro dei Carabinieri di Siurgus Donigala, costantemente impegnati nel controllo del territorio e nel monitoraggio dei soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione, ha consentito di portare a termine l’operazione con rapidità ed efficienza, garantendo l’applicazione della giustizia nei confronti di chi non ha rispettato le prescrizioni imposte.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Uta, dove sconterà il residuo della sua pena e attenderà le decisioni della magistratura in relazione alla sua ultima violazione delle norme sulle armi.