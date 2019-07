Destinazione Sardegna Lavoro, ecco le assunzioni per i giovani sardi: turismo e master and back

Tre iniziative, realizzate col Fondo sociale europeo (Fse) 2014-2020, nel campo dell’occupazione, della formazione e dell’istruzione: “Destinazione Sardegna lavoro”, “Programma Master and back – Alta formazione” e “Programma Best”. Le ha presentate, questa mattina a Villa Devoto, l’assessore regionale del Lavoro, Alessandra Zedda, insieme al presidente Christian Solinas, che ha sottolineato la necessità di “investire sui nostri giovani, dando loro nuove ed importanti opportunità, fondamentali per la crescita e lo sviluppo dell’economia della Sardegna”.

Per favorire la ripresa del settore turistico e migliorare la competitività delle imprese sarde sono stati stanziati 6 milioni di euro, da utilizzare per incentivare l’estensione della durata dei contratti di lavoro stagionali e l’allungamento della stagione turistica 2019. “Destinazione Sardegna lavoro” è un avviso ‘a sportello’ che punta a ridurre i costi di esercizio delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, con particolare riferimento al costo del lavoro, ed a favorire il mantenimento dei posti di lavoro oltre i consueti quattro mesi di occupazione stagionale (da giugno a settembre). Infatti, l’Avviso riguarda anche i cosiddetti mesi ‘di spalla’: marzo, aprile, maggio (con effetto retroattivo per i contratti già stipulati), ottobre, novembre e dicembre. I lavoratori devono essere residenti in Sardegna, emigrati oppure in possesso di regolare permesso di soggiorno. “Rispetto ai precedenti avvisi – ha sottolineato l’assessore Zedda – che erano limitati alle sole strutture alberghiere, abbiamo ampliato la platea dei potenziali beneficiari a tutto il comparto della filiera del turismo”.

Il programma “Master and back – Alta formazione” è riservato a coloro che non abbiano ancora compiuto 36 anni (41 anni nel caso di persone disabili) e che abbiano conseguito la laurea con un voto non inferiore ai 100/110 (in caso di voto inferiore serve l’ammissione ad un Master erogato da una delle prima 30 università al mondo) ed ha uno stanziamento di 5.5 milioni di euro. “Vogliamo consentire ai giovani sardi di frequentare master in università di eccellenza per aumentare competenze ed accrescere potenziale professionale e occupazionale”, ha spiegato l’Assessore del Lavoro.

Con il programma “Best”, invece, la Regione ha realizzato la prima partnership in Italia con Invitalia e Fulbright, consentendo agli studenti sardi under 35 selezionati di sviluppare competenze manageriali: sono state già assegnate tre borse di studio da 35mila euro, delle cinque istituite, per frequentare corsi intensivi in aziende degli Stati Uniti d’America. “L’obiettivo finale è quello dell’autoimpiego con la creazione di imprese innovative in seguito alla frequenza di corsi intensivi in entrepreneurship e management”, ha concluso l’assessore Zedda.