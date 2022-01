Denunciato per omicidio stradale l’uomo che ha provocato la morte di Angelo Serpi: aveva assunto cocaina.

Ieri a Villacidro i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato per omicidio stradale e guida in stato di alterazione psicofisica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti un trentanovenne di Guspini. All’esito degli esami tossicologici eseguiti su campioni ematici e urine, svolti presso l’ospedale civile di San Gavino Monreale, l’uomo è risultato essere positivo all’ uso di cocaina. Il prelievo dei campioni era avvenuto immediatamente dopo il sinistro stradale in cui era rimasto coinvolto l’uomo col proprio mezzo il 2 gennaio scorso, in occasione del quale era deceduto Angelo Serpi a causa delle lesioni patite nel sinistro. La patente di guida del denunciato è stata ritirata per revoca da parte della Prefettura di Cagliari.