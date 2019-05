“Delunas straccia la soluzione per aprire subito il lungosaline di viale Colombo, ormai Quartu è una città disastrata”

Fortissima tensione in Consiglio, il sindaco accartoccia l’Ordine del giorno presentato dalla minoranza con una proposta per riaprire, in parte, il tratto di strada del lungosaline. Tonio Pani (Polo Civico): “Il sindaco, con questo gesto, ha stracciato anche la volontà di tutti i quartesi. Solo l’arrivo di un commissario può evitarci un altro anno di disastri”