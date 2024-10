Delirio a Cagliari, traffico rivoluzionato in via Dante e viale Trieste: auto in ostaggio dei cantieri

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Oggi e domani via Dante, domani e mercoledì viale Trieste: per il traffico in due delle principali arterie di Cagliari cambia tutto per due giorni e gli automobilisti sono sempre più ostaggio della città cantiere lasciata in eredità da Paolo Truzzu e devastata da scavi e chiusure.

Da oggi chiusura della via Dante, nel tratto stradale compreso tra le vie Donizetti e Rossini, dalle ore 7.30 alle ore 18. Martedì 15 ottobre 2024, è prevista l’istituzione del senso unico alternato (regolato da movieri) nella via Dante, all’altezza dell’intersezione con la via Tola, alle ore 7.30 alle ore 18.

L’ordinanza è dovuta alla necessità di consentire l’esecuzione di interventi di riqualificazione viaria, preservare la sicurezza e il buon andamento dei lavori. Pertanto, a partire da domani 15 ottobre e fino al 19 novembre 2024 saranno istituiti: il senso unico di circolazione nel viale Trieste nel tratto compreso tra via Roma e la via Cesare Battisti, in senso di percorrenza da viale Trieste verso via Cesare Battisti, la direzione obbligatoria diritto e a destra nella via Cesare Battisti, all’intersezione con il viale Trieste, per chi arriva dal viale Trento, la direzione obbligatoria diritto e a sinistra nella via Cesare Battisti, all’intersezione con il viale Trieste, per chi arriva dal tratto di strada senza uscita, la direzione obbligatoria a destra nella via Nazario Sauro, all’intersezione con il viale Trieste e la direzione obbligatoria a sinistra nella via Renzo Frau, all’intersezione con il viale Trieste. Infine il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati, con validità 0-24, nella via Mameli, nel tratto compreso dal numero civico 144A sino all’intersezione con la via Pola e il divieto di sosta con rimozione forzata, con validità 0-24, ad esclusione dei mezzi dell’impresa, nel viale Trieste, nel tratto compreso dal numero civico 100 sino al numero civico 98.