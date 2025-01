I “cafoni” ma anche i netturbini comunali non hanno ” RISPETTO” nemmeno per Carlo Felice, il Re sabaudo immortalato dal celebre monumento nella centralissima Piazza Yenne. Tant’è che in una delle colonnine del monumento da Capodanno resiste un sacco di rifiuti, appeso proprio lì, come testimonia la foto appena scattata alle 17, 24 di oggi sabato 4 gennaio 2025. E’ lì dalla notte di San Silvestro e nessuno se ne preoccupa, tanto meno i netturbini del servizio pubblico comunale che tutti i giorni, mattina e sera passano a ritirare i rifiuti, meno che questo sacco che fa bella mostra di sè da quasi una settimana. Che ne dicono gli Amministratori e i Dirigenti che pure transitano da queste parti?

Marcello Roberto Marchi