Paura a Decimoputzu, un vasto incendio sfiora le case e le serre vicino alla Provinciale

Paura in serata a Decimoputzu per un vasto incendio, scoppiato ai bordi della Provinciale 3, accanto a via Cuncuda. A dare l’allarme alcuni residenti, sul posto è intervenuta una squadra dei volontari dell’Orsa di Assemini. Le fiamme stavano sfiorando le abitazioni e anche alcune serre. Il rogo è stato fortunatamente circoscritto e spento, prima che potesse fare danni maggiori. Il nucleo operativo dell’Orsa ha combattuto contro le fiamme per più di due ore.