Decimoputzu in lacrime per Alessandro Marongiu, 40 anni: il centauro dopo un giorno di agonia è deceduto al Brotzu

Era ricoverato in condizioni disperate al Brotzu di Cagliari dopo lo schianto con la sua moto nella notte fra sabato e domenica scorsi. Un incidente stradale gravissimo quello di cui era rimasto vittima, dopo aver perso il controllo della sua moto, finendo sull’asfalto. L’uomo era stato trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove le sue condizioni sono risultate subito molto gravi.

L’incidente si è verificato a Villasor, lungo la provinciale 4, mentre il centauro stava percorrendo una rotonda. Per cause ancora da accertare, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo, cadendo violentemente. Alcuni automobilisti che passavano nella zona hanno immediatamente lanciato l’allarme, permettendo l’intervento tempestivo dei soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono arrivate le forze dell’ordine e un’ambulanza del 118, che ha trasferito il ferito d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove le sue condizioni sono state monitorate con attenzione. Purtroppo Alessandro non ce l’ha fatta.

Decimoputzu in lacrime per Alessandro Marongiu, 40 anni, il centauro che, dopo un giorno di agonia, è deceduto al Brotzu. Troppo gravi le ferite riportate a causa di una rovinosa caduta sull’asfalto, lungo la provinciale che collega San Sperate e Villasor, in prossimità di una rotatoria. Molto conosciuto in paese, lascia i genitori e una sorella. “Svegliarsi la mattina e scoprire che non ci sei più mi rattrista tantissimo, mi vengono in mente tutti i ricordi delle nostre uscite”, ricorda un amico, “oggi questa brutta notizia mi rattrista il cuore, Alessandro era un ragazzo d’oro” esprime un altro. La data del funerale non è ancora stata comunicata.