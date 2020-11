Decimoputzu, casi Covid dimezzati: altri 12 cittadini usciti dal tunnel del virus

Ottime notizie sul fronte del Coronavirus da Decimoputzu. Altri dodici cittadini sono usciti dal tunnel del Covid e sono stati dichiarati guariti dall’Ats, che ha provveduto ad inviare gli aggiornamenti al sindaco Alessandro Scano. A conti fatti, i casi risultano dimezzati: “È stato riscontrato un nuovo contagio di positività al Covid-19, la persona interessata, che ho immediatamente sentito, mi ha rassicurato sul suo stato di salute”, così il sindaco.

“Alla data odierna il numero complessivo dei casi accertati dall’Ats è di 12 concittadini, di cui due ricoverati pazienti in ospedale, che comunque stanno abbastanza bene. Ai concittadini guariti e ai loro cari rivolgiamo i migliori auguri da parte mia, dell’amministrazione comunale e della comunità di Decimoputzu, condividiamo la loro gioia, ringraziamo i familiari e tutte le persone che hanno contribuito e collaborato in questo percorso di guarigione. Ai concittadini ancora positivi e in particolare ai due ricoverati vanno gli auguri di pronta guarigione”, afferma Scano. “Giornalmente continuo a sentire i positivi , per essere informato del loro stato di salute e per far sentire loro il sostegno e la vicinanza dell’intera comunità di Decimoputzu. Vi chiedo di continuare a rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni di legge”.