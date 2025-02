Decimomannu, solidarietà per trovare un donatore di midollo osseo: “Mio papà ha di recente scoperto di soffrire di leucemia mieloide acuta e, oltre le varie e pesanti cure, ha bisogno di un trapianto del midollo osseo”. Sono le parole di Samantha che lancia un importante appello “nella speranza che il maggior numero di persone possa darci una mano, alla mia famiglia o in generale ad un’altra qualsiasi persona che ne ha bisogno, vi scrivo per sensibilizzare un po’ tutti riguardo la donazione del midollo osseo”.

Una richiesta condivisa anche dalla sindaca Monica Cadeddu quella della donna per aiutare il suo papà e tutti coloro che hanno necessità di questa tipologia di trapianto: “La compatibilità genetica è estremamente rara, basti pensare che il 70% dei pazienti non trova un donatore all’interno della propria famiglia ed è perciò necessario cercare un donatore al di fuori dell’ambito familiare.

Purtroppo i donatori compatibili con lui al 100% scarseggiano.

Dunque volevo chiedervi, se vi fa piacere, per tutti coloro che hanno tra i 18 e i 35 anni di età e che godono di buona salute, di iscriversi a questo sito

https://www.midono.it/?

per diventare donatori di midollo osseo.

In questo sito vi verranno fatte un po’ di domande dopodiché vi arriverà un email che bisogna aprire per confermare l’iscrizione.

Per coloro che non risiedono in Sardegna, ogni regione ha una propria associazione che si occupa dei donatori di midollo osseo a cui potete rivolgervi per capire come procedere.

La donazione consiste esclusivamente in un semplice prelievo di sangue periferico, non è nulla di pericoloso e non richiede anestesia o ospedalizzazione.

È un gesto semplice e di speranza che può significare una svolta decisiva nella vita di un’altra persona.

Grazie a chiunque si renderà disponibile a darci una mano con l’iscrizione o semplicemente anche solo divulgando questo messaggio importantissimo per noi.

Stiamo spesso e troppo sui social, ma questa volta è per una buona azione, Vi ringrazio in anticipo”.