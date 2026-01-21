Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Stazione di Decimomannu hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Cagliari, nei confronti di un 29enne del luogo, già noto alle Forze di Polizia, ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia.

Il provvedimento restrittivo scaturisce dagli esiti dell’attività investigativa avviata dai militari a seguito della querela presentata, nel dicembre scorso, dai famigliari dell’indagato che si erano rivolti all’Arma denunciando una situazione familiare divenuta insostenibile.

Secondo quanto ricostruito, il 29enne avrebbe posto in essere condotte vessatorie quotidiane nei confronti dei genitori conviventi, caratterizzate da minacce e percosse, finalizzate prevalentemente a ottenere somme di denaro. La gravità del quadro indiziario raccolto aveva già portato i Carabinieri, in occasione della denuncia, a procedere in via cautelativa al ritiro di un fucile da caccia regolarmente detenuto dal padre, al fine di scongiurare possibili conseguenze peggiori all’interno delle mura domestiche.

Le risultanze investigative, puntualmente riferite all’Autorità Giudiziaria, hanno evidenziato la pericolosità del giovane e il rischio di reiterazione del reato, portando all’emissione dell’odierna misura custodiale.