Decimomannu, l’associazione culturale Tialla dona un defibrillatore

Pronto all’uso con la speranza che mai serva, in caso però di un cuore capriccioso eccolo lì, dentro la sua teca, di fronte alla casa comunale. Ieri l’installazione, “questo dispositivo rappresenta un importante passo avanti per la sicurezza della nostra comunità, rendendo Decimomannu un luogo ancora più sicuro per tutti noi” ha comunicato la sindaca Monica Cadedduu.

“Un sentito ringraziamento all’Associazione Tialla per il loro impegno e la loro generosità. La presenza di questo defibrillatore può fare la differenza tra la vita e la morte in situazioni di emergenza, e siamo profondamente grati per questo prezioso contributo”.