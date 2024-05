Decimomannu, la “regina delle giostre” lascia la consolle per impegnarsi in politica

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

È di pochi giorni fa l’annuncio, tramite i social, del suo ultimo Dj set, in occasione della festa dedicata ad Alessio Massenti, il dj imprenditore che ha dedicato la sua breve, ma intensa, vita alla musica e al suo locale in riva al mare a Costa Rei. Non una scelta a caso, Rossella conosceva bene il giovane che, a causa di un incidente stradale, ha perso la possibilità di portare avanti i suoi sogni, quelli che oggi vengono inseguiti dalla sua famiglia, che ha preso in mano il suo locale, e dai suoi amici, tanti, i quali ogni anno organizzano un evento musicale in suo onore, come avrebbe voluto lui. Una moltitudine di emozioni, insomma, e paradigmi che convergono tra fatti, lezioni di vita e riflessioni: anche Alessio aveva rinunciato alla grande passione di far ballare giovani e over durante i mesi estivi per dedicarsi a tempo pieno al suo locale e così farà Duville, per portare avanti il suo lavoro, la sua professione, ossia quella di far divertire con il luna park potenziando Wonderland Sardegna, il più grande parco divertimenti che, ogni anno, richiama migliaia di persone. Non solo: anche consigliere comunale, la sua presenza tra i banchi della maggioranza mira a espandere e rendere attrattiva Decimomannu ben oltre gli appuntamenti, che culminano a settembre, in onore di Santa Greca. “È un centro che ha grandi potenzialità, si trova a pochi passi da Cagliari, dall’aeroporto, ha tanto da dare”. Un polo fieristico invidiabile che potrebbe accogliere eventi importanti anche prima e dopo Santa Greca, la festa che richiama l’attenzione di decine di migliaia di persone e turisti provenienti anche da oltre mare. E chi meglio di lei, quindi, sarebbe in grado di quell’input essenziale che la sindaca Monica Cadeddu colse da subito con l’organizzazione della festa dei dj, organizzata nel post pandemia, dove la famosa concittadina animò, per la prima volta nel suo paese, il pubblico? Un impegno importante, insomma, per il quale Duville studia assai: “Ho ripreso in mano i libri per apprendere sempre più, perché ho preso l’impegno di avvicinare le persone oltre a Santa Greca”.

Una eredità di famiglia quelle delle giostre, la sua, infatti, è la più antica di tutta la Sardegna: il trisnonno arrivò nell’Isola nei primi anni del secolo scorso e fu proprio Decimomannu la sua prima meta, quella dove, dal 1960 la famiglia ha deciso di stabilirsi. “Mi sento molto fortunata, è qualcosa che volevo fare sin da piccola” spiega Duville, e il Music Express è la sua giostra, quella dei suoi sogni e che, da quasi 20 anni, è tra le sue mani. Bambini, ragazzi e non solo fanno la fila, a ogni festa, per provare il brivido dell’alta velocità a suon di musica: adrenalina garantita senza essere appesi a testa in giù, un giro di ruota avanti e indietro grazie al quale le risate sono assicurate senza aver paura di volare troppo in alto. Ma soprattutto c’è lei che anima la giostra con simpatia ed eleganza a tal punto da essere scelta anche in Francia: per tre mesi l’anno, infatti, fa parte del grande luna park che ospita decine di giostre e che ha voluto proprio il Music Express di Rossella Duville tra le tante attrattive candidate all’evento.

Una donna realizzata con la testa sulla spalle, insomma, non a caso la donna è diventata un esempio per tanti giovani ai quali rivolge importanti e preziosi consigli: “Ho inseguito i miei sogni con i piedi in terra e la testa verso il cielo: si sogna e si va avanti, studiando, perché nessuno regala niente, e inseguire gli obiettivi prefissati con i propri sforzi. Cercate di non cadere nelle trappole e agite con determinazione e organizzazione. Io faccio il lavoro che ho sempre sognato di fare e per me è un piacere che non genera per niente fatica, anche se si lavora tantissimo”. Il detto, insomma, che “Fai il lavoro che ami e non lavorerai neanche un giorno in tutta la tua vita”, dalla teoria giunge alla pratica: mai smettere di inseguire i propri sogni e lottare, tanto, con maestria e consapevolezza per realizzarsi ed essere felici.