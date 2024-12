Realizzato e reso fruibile da poche settimane, il luogo di ritrovo per poter cucinare e consumare salsicce e verdure grigliate è già stato inaugurato da chi, soprattutto nelle ore serali, non sa come trascorrere il tempo. Ideato anche per incentivare la socializzazione all’aria aperta, l’area ristoro al parco comunale innanzi alla chiesa di Santa Greca è immersa nel verde, tra giochi per bambini e percorsi dove poter svolgere attività fisica. Un luogo invidiato da tanti, non tutti i comuni hanno a disposizione uno spazio così ampio e curato, ma a non tutti, evidentemente piace la comodità e, soprattutto, la civiltà. Ed è così che lo sfregio è servito: niente di irreparabile, un grosso tronco e altri decisamente ingombranti sono stati dati alle fiamme per metà. Quello che fa, giustamente, storcere il naso è il gesto, non apprezzato sia dagli amministratori che dagli altri cittadini.

“La miglior soluzione è educare il rispetto del bene e della collettività. In questo modo, domani potremo usufruire al 100% dei servizi messi a disposizione di tutti, pagati con i soldi di tutti” ha commentato, il consigliere Luca Littera, la segnalazione di un concittadino.