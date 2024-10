Decimomannu dopo Santa Greca: strade e muri segnati come se fossero un wc

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ieri il super concerto con Rose Villain, migliaia di pellegrini nel centro a pochi chilometri da Cagliari, una grande festa, come ampiamente previsto, sia per omaggiare la Santa tanto amata che per le serate musicali proposte. La festa delle feste, insomma, che ha regalato uno spettacolo pirotecnico, a detta dei cittadini, bello e non particolarmente rumoroso, il polo fieristico preso d’assalto e lunghe file ai box delle attrazioni del luna park, che hanno viaggiato a pieno ritmo, tutti i giorni. Non sono mancati, però, gli incivili e chi, senso di rispetto per il prossimo, proprio non ha: beccati a svuotare l’organismo in mezzo alla strada, davanti a tutti, anche nei muri di cinta delle abitazioni. Non solo: rigurgiti disseminati un po’ ovunque, come decine di veicoli parcheggiati nei luoghi più impensabili pur di non fare qualche passo in più o prediligere i mezzi pubblici che, per l’occasione, hanno offerto corse straordinarie.

Un sistema di vigilanza e sicurezza messo in piedi con ogni minimo scrupolo quello che ha garantito la buona riuscita dell’evento, ma contro chi regole di civiltà proprio non ha, niente è sufficiente per contrastare il disordine e il degrado che generano dopo il loro passaggio.